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ФНЛ объявила о приостановлении турнира до 10 апреля

14:54
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Олимп-Первенство ФНЛ приостановлено до 10 апреля текущего года в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и решением бюро Исполкома РФС, об этом сообщается в официальном Twitter лиги.

Уточняется, что даты проведения запланированных на этот период матчей станут известны позже.

Ранее на общем собрании клубов РПЛ было принято решение приостановить проведение чемпионата России до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

В Италии число зараженных коронавирусом составляет около 25 тысяч, 1809 человек погибли.

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