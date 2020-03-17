ФНЛ объявила о приостановлении турнира до 10 апреля

Олимп-Первенство ФНЛ приостановлено до 10 апреля текущего года в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и решением бюро Исполкома РФС, об этом сообщается в официальном Twitter лиги.

Уточняется, что даты проведения запланированных на этот период матчей станут известны позже.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и в соответствии с решением бюро Исполкома РФС, мы объявляем о приостановлении Олимп-Первенства ФНЛ на срок до 10 апреля 2020 года.



О датах проведения запланированных на этот период матчей будет сообщено дополнительно. pic.twitter.com/c8sTtxpx9B — ФНЛ (@FNLeague) March 17, 2020

Ранее на общем собрании клубов РПЛ было принято решение приостановить проведение чемпионата России до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

В Италии число зараженных коронавирусом составляет около 25 тысяч, 1809 человек погибли.

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