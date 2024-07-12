ФНЛ хочет протестировать формат проведения матчей без участия болбоев

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что 17 июля состоится матч сборной Медиалиги (игроки до 25 лет) и команды Драфта ФНЛ, составленной из игроков, желающих пробиться в профессиональный футбол.

«Подобное делал в Германии «Байер». Такое нововведение у себя мы планируем протестировать на предстоящем «Драфте». А дальше будем принимать решение», — цитирует Измайлова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что АПЛ запретила боллбоям подавать мяч игрокам.

Согласно новым правилам, после того как мяч уйдет в аут, футболисты будут самостоятельно забирать его возле ближайших специальных подставок.

Болбоям необходимо будет возвращать мяч на специальную подставку. Вдоль всего поля их будет семь. Болбои должны будут находиться на расстоянии от подставок.