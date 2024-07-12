«Шинник» подпишет француза Фофана

Полузащитник Сулейман Фофана подпишет контракт с «Шинником», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, 22-летний француз получил визу и прибудет в расположение ярославской команды к матчу второго тура ФНЛ с «Уралом». Соглашение будет рассчитано на год.

Фофана выступал за израильский «Бней Иегуда» с лета 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 34 матча и забил один гол.