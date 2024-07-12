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Сегодня, 07:54

«Шинник» подпишет француза Фофана

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник Сулейман Фофана подпишет контракт с «Шинником», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, 22-летний француз получил визу и прибудет в расположение ярославской команды к матчу второго тура ФНЛ с «Уралом». Соглашение будет рассчитано на год.

Фофана выступал за израильский «Бней Иегуда» с лета 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 34 матча и забил один гол.

Источник: Metaratings
ФК Бней-Иегуда
ФК Шинник
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Первая лига: расписание матчей и где смотреть трансляции 1-го тура ФНЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
3
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
5
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
6
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
7
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
17
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
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13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 - : -
14.07 16:00
Урал – Сочи
 - : -
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 - : -
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
14.07 18:30
Родина – Балтика
 - : -
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 - : -
15.07 19:30
Алания – Уфа
 - : -
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