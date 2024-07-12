«Шинник» подпишет француза Фофана
Полузащитник Сулейман Фофана подпишет контракт с «Шинником», сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, 22-летний француз получил визу и прибудет в расположение ярославской команды к матчу второго тура ФНЛ с «Уралом». Соглашение будет рассчитано на год.
Фофана выступал за израильский «Бней Иегуда» с лета 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 34 матча и забил один гол.
Источник: Metaratings
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Арсенал – Черноморец
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|14.07
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Енисей – КАМАЗ
|- : -
|14.07
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Урал – Сочи
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|16:00
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Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
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Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
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Торпедо – СКА-Хаб.
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Родина – Балтика
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