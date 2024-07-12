Бушманов считает, что Мелешину и Зорину надо переходить в «Балтику»
Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход игроков красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику».
«Мелешину и Зорину надо идти в «Балтику». В «Спартаке» они не будут получать игровое время. Павел и Даниил — интересные и перспективные футболисты. Им нужно переходить в другую команду и там постоянно играть, чтобы прогрессировать и развиваться», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».
Вторую часть прошлого сезона Мелешин провел в аренде в минском «Динамо», а Зорин не принял участие ни в одном матче «Спартака».
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|Урал
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|0
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2
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
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