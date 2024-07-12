Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 23:29

Бушманов считает, что Мелешину и Зорину надо переходить в «Балтику»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал возможный переход игроков красно-белых Павла Мелешина и Даниила Зорина в «Балтику».

«Мелешину и Зорину надо идти в «Балтику». В «Спартаке» они не будут получать игровое время. Павел и Даниил — интересные и перспективные футболисты. Им нужно переходить в другую команду и там постоянно играть, чтобы прогрессировать и развиваться», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Вторую часть прошлого сезона Мелешин провел в аренде в минском «Динамо», а Зорин не принял участие ни в одном матче «Спартака».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-meleshinu-i-zorinu-nado-perehodit-v-baltiku-v-spartake-oni-ne-budut-igrat/
Евгений Бушманов
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
2
1
Читайте также
Италию могут отстранить от еврокубков и лишить права на проведение Евро-2032
Биография Екатерины Варнавы: от КВН до секс-символа российского ТВ
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Красно-белые взяли самого дорогого футболиста США, его рост ниже, чем у Месси. Кто такой Эсекьель Барко, которого купил «Спартак»
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФНЛ хочет протестировать формат проведения матчей без участия бол-боев
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
3
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
5
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
6
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
7
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
17
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 - : -
14.07 16:00
Урал – Сочи
 - : -
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 - : -
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
14.07 18:30
Родина – Балтика
 - : -
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 - : -
15.07 19:30
Алания – Уфа
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости