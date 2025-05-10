Футбол
Судейство

10 мая, 12:42

ЭСК РФС не нашла ошибок в действиях арбитра матча «Родина» — «Урал»

Сергей Разин
корреспондент
4 мая. Эпизод матча «Родина» — «Урал».
Фото ФК «Родина»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела пять обращений «Урала» по итогам матча 31-го тура Мелбет — Первой лиги против «Родины» (2:3).

Екатеринбуржцы попросили разобрать эпизод с тремя назначенными пенальти в ворота клуба на 30-й, 77-й и 89-й минутах, а также обратили внимание на неназначенный на 71-й минуте пенальти в ворота «Родины» за игру рукой футболистом хозяев. Вдобавок, «Урал» попросил разобрать эпизод с нарушением процедуры пенальти на 90+5-й минуте (футболист «Родины» Максим Данилин вошел в штрафную площадь до удара).

По итогам обращений ЭСК РФС согласился со всеми действиями главного арбитра встречи Антона Фролова. 5 мая председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев заявлял, что в матче «был ряд сложных для судейской бригады эпизодов, были ошибки».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов резко раскритиковал судейство в матче и допустил возможность обращения в ФИФА и УЕФА.

Григорий Иванов и&nbsp;Милорад Мажич.Кто разрешил так использовать ВАР в первой лиге? Президент «Урала» задал важные вопросы
Первая лига
ФК Родина
ФК Урал
  • merniloskut

    После того как воротчику бомжей не выписали чистейшую красную в игре с НН и потом никто ничего глядеть не стал, то с этим судейством в чемпионата всё стало окончательно ясно...(((

    10.05.2025

  • hant64

    То есть, Каманцев признал, что ошибки были, а старцы из ЭСК ничего не обнаружили? Гнать поганой метлой этих "икспердов" хреновых оттуда, и немедленно.

    10.05.2025

  • Спринт

    В официальном матче 2-й лиги первенства бразильского штата в перерыве футбольного матча перед выходом на поле игрок одной из команд грубо оскорбил судью матча, а вся команда при этом одобритально посмеялась. После выхода на поле этот судья показал игрокам этой команды 11 красных карточек. Матч был завершен. В протоколе игры судья записал, что удаления были сделалы из-за демостративного оскорбления игроками судьи матча. В итоге команда получилп техническое поражение 0:3 и очень крупный денежный штраф. Все удаленные игроки получили по пять матчей дисквалификации, и на пол-года запрет находится в составе этой команды, что повлекло автоматическое расторжение личных контрактов. Этот факт зафиксирован в книге спортивных рекордов Гинесса, как факт максимального числа удаленных футболистов в одном матче.

    10.05.2025

  • Спринт

    Обращения уральского братка в ФИФА и УЕФА не помогли однако. А ведь ему все говорили: .. по понятиям надоть было обратиться в Спорт.лото .. **

    10.05.2025

  • Микола Питерский

    у него всегда одна реакция: говна подкинул и замолчал до следующего раза

    10.05.2025

  • Микола Питерский

    не Фроловым единым... у нас уже давно все судьи без вара жить не могут

    10.05.2025

  • Микола Питерский

    эск необходим, только нормальный, непредвзятый, который будет указывать судьям на их ошибки. не надо судей линчевать, они судят как умеют, других не будет. а эск в нынешнем виде только вносит сумятицу своей целью выгородить судей. свистулькины уже сами не понимают как судить. когда наступ был достаточным, когда касание было чрезмерное.... да и зачем им разбираться: как бы ни свистнули эск оправдает

    10.05.2025

  • Микола Питерский

    я видео не смотрел. да и не нужно это. может действительно все было кристально чисто. сути это не меняет. в десятках других подобных моментах, когда ошибки судей очевидны, эск "не находит ошибок". эск уже давно полностью себя дискредитировал. в этом и суть всех комментариев

    10.05.2025

  • Vorlod

    Сейчас модно рекорды бить ,может поднатужится кто-нибудь ,да 8 пенальти в матче даст ?

    10.05.2025

  • Ни кто кроме нас

    А Вы что хотели??? Что бы эти клоуны сами себя линчевали??? Любое обращение в этот бесполезный «орган», не заканчивался успехом. Предлагаю его, того, закрыть. И все решения только на поле.

    10.05.2025

  • Андрей С.

    Странные люди...В первый раз что ли?Забыли Спартак-Пари НН как из 4-3 сделали 3-4.Увы это уже в порядке вещей.........

    10.05.2025

  • С детства за Уралмаш!

    По игре рукой трактуют, как хотят. Про то, что игрок вбегает в штрафную до удара - тоже. Если ЭСК основывалась не только на своем "корпоративном" мнении - пусть разъяснит, где в правилах написано, что можно именно так трактовать...

    10.05.2025

  • СЛАВА БУЛАТОВ

    иванов вам эту мафию не победить пишите в уефа и фифа все продажные мафия бессмертна судейская

    10.05.2025

  • alexei zverev

    ты видео смотрел с разбором моментов. с чем не согласен?

    10.05.2025

  • ёzhic8

    Да ладно, Дядя Гриша в принципе не хотел в РПЛ в этом сезоне Так, пошуметь в прессе. Ну, дали повод

    10.05.2025

  • Dikiikis

    Ну и заголовок! А то, что кристально честный Фролов без подсказок не менее кристально честного Жабченко обойтись не смог? Профнепригодность налицо. Только чемпионат водокачки судить (там, правда, и леща можно схлопотать).

    10.05.2025

  • чтд!!! ну,мы то и не сомневались-какие ошибки? судьи у нас люди.... кристально честные,неподкупные,глубоко порядочные!!! судят как умеют или как умеют так и судят...

    10.05.2025

  • Lexus

    По пенальти ошибок не было, тем более все были через ВАР. Послушать Каманцева хотелось бы, раз обещал.

    10.05.2025

  • Странник-777

    Кто бы сомневалси...

    10.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Что и требовалось доказать !! Прогнившая система тремя руками держится за "корпоративный дух" поддержки "своих" в любых обстоятельствах !! Интересно послушать (я шучу!!) Каманцева, какие ошибки он раньше уже нашёл здесь.. А потом потерял..

    10.05.2025

  • кирпич

    Каманцев, а где видео с пояснениями? опять всё замяли.

    10.05.2025

  • кирпич

    Ну ктобы сомневался...

    10.05.2025

