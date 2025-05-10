ЭСК РФС не нашла ошибок в действиях арбитра матча «Родина» — «Урал»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела пять обращений «Урала» по итогам матча 31-го тура Мелбет — Первой лиги против «Родины» (2:3).

Екатеринбуржцы попросили разобрать эпизод с тремя назначенными пенальти в ворота клуба на 30-й, 77-й и 89-й минутах, а также обратили внимание на неназначенный на 71-й минуте пенальти в ворота «Родины» за игру рукой футболистом хозяев. Вдобавок, «Урал» попросил разобрать эпизод с нарушением процедуры пенальти на 90+5-й минуте (футболист «Родины» Максим Данилин вошел в штрафную площадь до удара).

По итогам обращений ЭСК РФС согласился со всеми действиями главного арбитра встречи Антона Фролова. 5 мая председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев заявлял, что в матче «был ряд сложных для судейской бригады эпизодов, были ошибки».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов резко раскритиковал судейство в матче и допустил возможность обращения в ФИФА и УЕФА.