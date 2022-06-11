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Сегодня, 16:13

Новым главным тренером «Родины» стал Дмитрий Парфенов

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Парфенов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как ранее сообщал «СЭ», новым главным тренером «Родины» стал Дмитрий Парфенов.

Срок контракта с 47-летним российским специалистом не уточняется. Вместе с ним в тренерский штаб вошел Юрий Ковтун.

Предыдущим местом работы Парфенова был тульский «Арсенал». Он возглавлял команду с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года.

В сезоне-2021/22 «Родина» заняла первое место в группе 3 первенства ФНЛ-2 и вышла в ФНЛ-1. Командой руководил Денис Бояринцев, об уходе которого клуб сообщил сегодня, 11 июня.

Дмитрий Парфенов
Футбол
ФНЛ
ФК Родина
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