Новым главным тренером «Родины» стал Дмитрий Парфенов

Как ранее сообщал «СЭ», новым главным тренером «Родины» стал Дмитрий Парфенов.

Срок контракта с 47-летним российским специалистом не уточняется. Вместе с ним в тренерский штаб вошел Юрий Ковтун.

Предыдущим местом работы Парфенова был тульский «Арсенал». Он возглавлял команду с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года.

В сезоне-2021/22 «Родина» заняла первое место в группе 3 первенства ФНЛ-2 и вышла в ФНЛ-1. Командой руководил Денис Бояринцев, об уходе которого клуб сообщил сегодня, 11 июня.