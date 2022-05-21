Бородюк заявил, что завершившийся сезон получился уникальным для «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился эмоциями от завершения сезона.

В последнем, 38-м туре «Торпедо» сыграло вничью с «Кубанью» (2:2) и обеспечило победу в ФНЛ и выход в РПЛ.

«Сложный турнир, который получился уникальным. Горжусь командой, что она такой путь проделала. Ребята проявили характер. Завтра уже будем думать о том, как играть в РПЛ», — приводит слова Бородюка ТАСС.

«Торпедо» заняло первое место в ФНЛ с 75 очками.