Тренер «Арсенала» — о нулевой ничьей с «Аланией»: «Чтобы забивать, нужен талант»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал ничейный результат матча 6-го тура Мелбет-Первой лиги против «Алании» (0:0).

«Чтобы забивать, нужен талант. Как и все остальное — это редкость. Вот такой комментарий сегодня. Нужно играть агрессивнее и хладнокровнее. Пока у нас с этим проблемы, хотя моменты и подходы были», — приводит слова Сторожука пресс-служба клуба в Telegram-канале.

В следующем матче «оружейники» сыграют в гостях с «Тюменью» 23 августа, а «Алания» на следующий день встретится на выезде с «Шинником».