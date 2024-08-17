41-летний Лебеденко объявил о завершении игровой карьеры

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко объявил об окончании игровой карьеры, сообщается на официальном сайте клуба.

17 августа 41-летний россиянин вышел на замену в матче 6-го тура ФНЛ против «Нефтехимика» (2:1).

За свою карьеру Лебеденко выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин», «Терек», «Арарат» и «Факел». Форвард провел за черно-белых, чьим воспитанником он является, 250 матчей, забил 46 голов и сделал 23 результативные передачи.

В составе «Локомотива» Лебеденко стал бронзовым призером России, а также обладателем Суперкубка страны.