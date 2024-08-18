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Сегодня, 00:20

КАМАЗ — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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КАМАЗ дома обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 6-го тура первой лиги — 3:0.

Голы в игре забили Павел Горелов, оформивший дубль, и Иван Козлов.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале первой лиги.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 6-й тур
17 авг, 17:30. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
3:0
СКА-Хабаровск

Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК СКА-Хабаровск
0
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Тренер «Арсенала» — о нулевой ничьей с «Аланией»: «Чтобы забивать, нужен талант»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 4 2 0 6-2 14
2
 Торпедо 6 3 3 0 10-4 12
3
 Урал 5 3 1 1 8-4 10
4
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
7
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
8
 Родина 6 2 3 1 4-3 9
9
 Алания 6 2 2 2 4-2 8
10
 КАМАЗ 6 2 1 3 6-5 7
11
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
12
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
13
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
14
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
15
 СКА-Хаб. 6 1 1 4 2-12 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 5 0 3 2 4-7 3
18
 Шинник 6 0 2 4 1-7 2
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.08 19:30
Ротор – Балтика
 2 : 0
17.08 17:00
Шинник – Родина
 0 : 0
17.08 17:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 3 : 0
17.08 19:00
Арсенал – Алания
 0 : 0
17.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 2 : 1
18.08 10:00
Енисей – Сочи
 - : -
18.08 12:30
Урал – Чайка
 - : -
18.08 18:00
Сокол – Уфа
 - : -
18.08 19:30
Черноморец – Тюмень
 - : -
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ЖК
Г
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Павел Горелов

Павел Горелов

КАМАЗ

 3
Станислав Библик

Станислав Библик

Чайка

 2
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 3
Данила Янов

Данила Янов

Чайка

 3
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 2
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 4 1 0
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 4 1 0
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