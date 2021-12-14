ФК «Чертаново» представил новый логотип
Футбольный клуб «Чертаново» представил новый логотип.
«Футбол — не просто хобби. Это жизнь! А футбольный клуб — это важный источник социальной идентификации. Отдав свои симпатии клубу, болельщик окунается в эмоциональный водоворот событий: радуется победам и переживает поражения, ассоциируя свои жизненные интересы с игрой.
Любые изменения приносят в жизнь новые ощущения и новые вызовы. Изменения подразумевают прогресс! Ребрендинг — важный элемент обновления команды в условиях современного футбола. «Чертаново» переходит на новый этап развития, обращаясь к миру с новым посылом.
Наш новый логотип характеризуется точностью и ясностью композиции, без нагромождения элементов. Мы делаем ставку на качество, а не количество. Все четко, как «черта» в нашем логотипе; прозрачно, как читаемость буквы «Ч»; доступно, за счет простоты линий", — говорится в сообщении клуба в Instagram.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю