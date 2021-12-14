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ФК «Чертаново» представил новый логотип

15:57
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Футбольный клуб «Чертаново» представил новый логотип.

«Футбол — не просто хобби. Это жизнь! А футбольный клуб — это важный источник социальной идентификации. Отдав свои симпатии клубу, болельщик окунается в эмоциональный водоворот событий: радуется победам и переживает поражения, ассоциируя свои жизненные интересы с игрой.

Любые изменения приносят в жизнь новые ощущения и новые вызовы. Изменения подразумевают прогресс! Ребрендинг — важный элемент обновления команды в условиях современного футбола. «Чертаново» переходит на новый этап развития, обращаясь к миру с новым посылом.

Наш новый логотип характеризуется точностью и ясностью композиции, без нагромождения элементов. Мы делаем ставку на качество, а не количество. Все четко, как «черта» в нашем логотипе; прозрачно, как читаемость буквы «Ч»; доступно, за счет простоты линий",  — говорится в сообщении клуба в Instagram.

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Карен Саркисян все материалы автора
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