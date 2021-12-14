ФК «Чертаново» представил новый логотип

Футбольный клуб «Чертаново» представил новый логотип.

«Футбол — не просто хобби. Это жизнь! А футбольный клуб — это важный источник социальной идентификации. Отдав свои симпатии клубу, болельщик окунается в эмоциональный водоворот событий: радуется победам и переживает поражения, ассоциируя свои жизненные интересы с игрой.

Любые изменения приносят в жизнь новые ощущения и новые вызовы. Изменения подразумевают прогресс! Ребрендинг — важный элемент обновления команды в условиях современного футбола. «Чертаново» переходит на новый этап развития, обращаясь к миру с новым посылом.