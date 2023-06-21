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Сегодня, 17:21

Гаджи Гаджиев: «Газизов станет гендиректором махачкалинского «Динамо» и будет отвечать за то же самое, что в «Уфе»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о сроках назначения Шамиля Газизова и его обязанностях в команде.

«Не могу сказать, когда официально объявим о Шамиле Газизове в нашем клубе. Но, думаю, не придется долго ждать. Возможно, это будет до конца рабочей недели. В понедельник точно не будем подписывать — день тяжелый, ха-ха. У Газизова будет должность генерального директора и он будет отвечать за то же самое, что делал в «Уфе», — цитирует Гаджиева Sport24.

Ранее Газизов занимал должность генерального директора «Уфы». В июне 54-летний специалист подал в отставку.

Махачкалинское «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-21-gadzhiyev-gazizov-stanet-gendirektorom-makhachkalinskogo-dinamo-i-budet-otvechat-za-tozhe-samoye-chto-v-ufe
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Камил Гаджиев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Иван Тимошенко

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Балтика

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Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

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П
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Артур Галоян

Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

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 31 1 4
Марат Бокоев

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Велес

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Константин Савичев

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