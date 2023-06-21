Гаджи Гаджиев: «Газизов станет гендиректором махачкалинского «Динамо» и будет отвечать за то же самое, что в «Уфе»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о сроках назначения Шамиля Газизова и его обязанностях в команде.

«Не могу сказать, когда официально объявим о Шамиле Газизове в нашем клубе. Но, думаю, не придется долго ждать. Возможно, это будет до конца рабочей недели. В понедельник точно не будем подписывать — день тяжелый, ха-ха. У Газизова будет должность генерального директора и он будет отвечать за то же самое, что делал в «Уфе», — цитирует Гаджиева Sport24.

Ранее Газизов занимал должность генерального директора «Уфы». В июне 54-летний специалист подал в отставку.

Махачкалинское «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.