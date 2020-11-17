«Краснодар» валится, но Мусаев на своем месте. Идея Галицкого жива

Корреспондент «СЭ» — о главном тренере «быков» и проблемах команды, которая опустилась на непривычное 10-е место в РПЛ

Доверие есть

Видеть «Краснодар» на 10-м месте, мягко говоря, непривычно. Все чаще в комментариях применительно к Мураду Мусаеву проскакивает слово «физрук», однако на кого только такой ярлык не вешали — и на Марко Николича, и на Доменико Тедеско. Ничего удивительного, потому что болельщики живут эмоциями — от матча к матчу. Но утверждать, что «быков» спасет только смена главного тренера, — такая же крайность, как делать вид, что у южан все хорошо, и в качестве аргументов приводить верность атакующему стилю, а также считать количество вышедших на поле собственных воспитанников.

Вот только владелец клуба Сергей Галицкий смотрит на развитие своего детища стратегически и не склонен к эмоциональным решениям. Даже во времена позднего Игоря Шалимова, когда команда остановилась в развитии и выглядела скучно, решение об отставке приняли далеко не сразу. Однако ничего подобного в случае с Мусаевым и близко не наблюдается, так что явных предпосылок для его ухода нет. Больше того, по данным «СЭ», позиции Мурада Олеговича крепкие. В тренера верят, и я соглашусь с такой позицией. Объясню, почему считаю ее правильной.

Результат

Сразу отбросим в сторону такой термин, как философия клуба. Пусть для «Краснодара» это важно, однако пощупать руками ее невозможно. В отличие от результата, который у «быков» под руководством Мусаева есть. Если для кого-то две бронзы и выход в групповой турнир Лиги чемпионов не аргумент, дискутировать с такими людьми бесполезно. Хотя именно это важнейший фактор в пользу главного тренера и одна из лучших характеристик профессиональных качеств 37-летнего специалиста.

Тем более две краснодарские медали получились непохожими друг на друга. Первая, с красивой игрой и несколькими эффектными волевыми победами, добыта в почти идеальных для творчества условиях. Вторая награда более показательна, так как условия выполнения задачи усложнились в разы, и эту медаль пришлось завоевывать — в прямом и переносном смысле.

Напомню, как это происходило. Газинский получил тяжелую травму, Каборе и Перейра покинули Россию, и «Краснодар» лишился «волшебного треугольника», который определял лицо команды на протяжении нескольких лет. Абсолютно лучший футболист «быков» Классон не выходил на поле из-за тяжелого повреждения почти год, а Кабелла — самое яркое приобретение мощной трансферной кампании — получил разрыв крестов. Часто пропускал матчи из-за травм Ари.

Наконец, тяжелейшим ударом стал невыход в групповой турнир Лиги чемпионов, и после унижения от «Олимпиакоса» (0:4 и 1:2) морально опустошенная команда не нашла эмоций на второй по статусу еврокубок. Хотя стоп. Как раз в Лиге Европы краснодарцы собрали волю в кулак и, хотя наверстать упущенное не удалось, бились до конца. Показали, что у них есть характер, который в итоге и привел к медалям. А умение учиться на ошибках обеспечило долгожданный прорыв в Лигу чемпионов через отборочные раунды, чего российским клубам не удавалось очень давно.

Тренер не стоит на месте

Очевидно, что «Краснодар» Мусаева не стоит на месте, а развивается. Становится более гибким. Все отмечали отход от стиля в игре ЛЧ с «Ренном», но разве это что-то новое? В свой первый год работы главный тренер примерно также прошел «Байер» в плей-офф Лиги Европы, сыграв строго от соперника. Очевидно, что Мусаев не догматик и способен строить футбол по-разному.

Прогрессируя сам, тренер развивает команду и отдельных исполнителей. История спада Шапи — частный случай. Как и спартаковец Бакаев, он перенес коронавирус и только сейчас постепенно возвращается на прежний уровень. Игнатьев — больная для клуба тема, но, судя по игре Ивана в «Рубине», даже куда более опытному Леониду Слуцкому тоже пока не удается решить проблемы форварда. С остальными выпускниками клубной академии все иначе. Сафонова многие считают лучшим на данный момент вратарем РПЛ. На принципиально иной уровень вышел Уткин.

А лучше всего работу тренера характеризуют легионеры. Сейчас, когда Олссон превратился в ключевого полузащитника и чуть ли не нового Перейру, никто уже не вспоминает, что класс шведа поначалу вызывал сомнения. Другой скандинав — Берг — еще год назад и вовсе выглядел инородным телом на поле, но сейчас представить команду без идеально вписанного в командную систему Маркуса можно только в случае долгожданного выздоровления Ари.

Вопросы по Кайо и трансферам

Впрочем, если бы все складывалось хорошо, не было бы ни десятого места, ни пяти кряду поражений во всех турнирах, ни разговоров о будущем главного тренера. Хотя сейчас с учетом травм и потерь от коронавируса Мусаеву приходится работать даже в более сложных, чем в прошлом сезоне, условиях, бросая против «Челси» необстрелянную даже на уровне РПЛ молодежь. И все это при отсутствии нормального отпуска и полноценной предсезонной подготовки.

Но вопросы все равно возникают. И пусть в травмах не видят системы, изменить ситуацию в лучшую сторону стремятся за счет приглашения английского специалиста по физподготовке Джона Филлипса. Хотя, кажется, клубу важнее поддержать главного тренера на трансферном рынке, сделав зимой стратегически важные приобретения. Как минимум — найти качественного центрального защитника, так как на этой позиции до сих пор нет нормального напарника для немолодеющего Мартыновича. Тем более у капитана тоже случаются травмы.

Интересно, кстати, понять: только ли Мусаев уверен в том, что из Кайо можно сделать хорошего центрального защитника? Или это в числе прочего еще и попытка спасти покупку игрока, который не смог показать себя в профильной роли опорного хавбека? У бразильца есть свои козыри, только число грубейших ошибок зашкаливает и не дает ответа на вопрос: чем Кайо лучше отданного в аренду Спаича?

От серба, кстати, пришлось избавляться вынужденно, так как он оказался лишним при новом лимите на легионеров «8 иностранцев+17 россиян» в заявке на сезон. Не будь подобных рамок, кажется, «Краснодар» вряд ли расстался бы и с Мануэлом Фернандешем, который, несмотря на возраст, внес значительный вклад в завоевание бронзы. «Быки» в принципе самый пострадавший от новой формулы клуб. Острее всего это ощущается, когда из строя выбывают ключевые легионеры.

Российский же костяк, если брать нужный уровень, невелик, а травмы Петрова и Смольникова только усугубили ситуацию. И если Чернов с Ионовым добавили составу глубины, то Сорокину пока не удается оправдать выданные ему авансы.

Выход один — на характере и нестандартных ходах дотянуть до зимы, максимально стабилизировав ситуацию. Тем более после паузы на матчи сборных соперники в РПЛ пойдут в основном из числа середняков и аутсайдеров: «Тамбов», «Химки», «Ротор», «Локомотив», «Уфа». Поставить на ноги травмированных, найти защитника и двигаться вперед.

С тренером Мусаевым.