«Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы забили из офсайда...» Автор легендарной цитаты российского футбола
Поцелуи
Его команды не выигрывали медали, он никогда не работал с топ-клубами, в основном скитался по футбольной провинции, а наибольших успехов добился с сочинской «Жемчужиной». И все-таки в российских чемпионатах 90-х Арсен Найденов оставил яркий след. Благодаря экстравагантности, скандальным заявлениям в прессе, дару красноречия и неповторимому чувству юмора.
Футболисты, поигравшие у Найденова, готовы рассказать о нем миллион историй. Вот, например, как вспоминал об Арсене Юльевиче в «Разговоре по пятницам» лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко:
— С Найденовым весело работалось?
— Уф-ф! С первого дня! Тот сезон я начинал в «Локомотиве» у Юрия Семина. Играл мало, забил всего один мяч. Был сам не свой. В конце августа приехал Найденов, уговорил перейти в «Цемент».
— Из высшей лиги — во вторую? Добровольно?
— Дело не в деньгах, хотя условия в «Цементе» были лучше, чем в «Локомотиве». Просто безумно хотелось играть. Перед командой уже в этом сезоне поставили задачу выйти в первую лигу. Тогда в нашем футболе только-только начались финансовые сделки. Найденов договорился с «Локомотивом». За мой трансфер заплатили 6,5 тысячи рублей.
— Как новые «Жигули».
— Да. Прилетаю в Новороссийск. До первой игры с «Химиком» Белореченск пять дней. Жара, Найденов по базе бродит в вытянутой майке и трусах, как у Волка из «Ну, погоди!». Руки сзади, пузо впереди. Время от времени подойдет, приобнимет, шепнет на ухо: «Витенька, прошу, не подведи. Я ж купил тебя за такие деньги...» К матчу с «Химиком» от этих разговоров голова кругом. Чувствую — потряхивает! Мандраж!
— К стартовому свистку отпустило?
— Разыгрываем мяч с центра, пас направо. Я бегу к штрафной. Подача — и влет вколачиваю в «девятку»! Двадцатая секунда! Одним из ассистентов Найденова был Авалу Шамханов. Потом рассказал — когда я забил, Арсен Юльевич выскочил на беговую дорожку, повернулся к трибуне, начал бить себя в грудь с криком: «Это я его купил!» После игры узнал, что у Найденова традиция — обходил раздевалку по кругу, пожимал руку. Тех, кто гол забил, целовал.
— Как Брежнев Хонеккера?
— Ну да. Два гола — дважды расцелует. Усики у Найденова колючие, противные. Поскольку я регулярно забивал, начал поскорее убегать в душевую, лишь бы с ним не целоваться. Но Арсен Юльевич без смущения открывал дверь, сквозь пар тянул руки: «Паня, ты где?»
— Смешно.
— Горбылей было много. Если Женя Перевертайло, земляк мой ставропольский, — вылитый Пьер Ришар, то Найденов — Луи де Фюнес. Только с усами. Помню товарищеский матч в Польше. Ведем 1:0, Найденов выпускает во втором тайме нападающего Сергея Шакина. Молодого, высокого, нескладного. Пас на угол штрафной. Положи корпус да пробей в дальний. А он ухитряется так по мячу засадить, что тот летит на нашу половину поля. Там никого, кроме поляка, шнурующего бутсы. Мяч ему в ноги — бу-бух! Офсайда нет, защитники давно за центр вышли. Поляк убегает один на один с вратарем, сравнивает счет. Найденов тут же бедолагу Шакина меняет! Минуты полторы на поле провел! После матча спрашиваю: «Что от Найденова-то услышал?» — «Сереженька, ничего страшного. Но кто сказал, что тебе в футбол играть надо?»
— Установки проходили живописно?
— Вместо фишек на макете Найденов на столе заранее раскладывал монетки. Заходил в комнату, называл состав, с каждой фамилией отодвигая монету в сторону. И ссыпал в карман. На фразе: «Ребятки, пошли!» установка завершалась. Как-то перед игрой я подменил монетки. Вместо гривенников двушки подсунул. Арсен Юльевич огласил состав. Сгребая в карман мелочь, усмехнулся: «Кто меня обманул на 80 копеек?» Помолчал — и сам же ответил: «Кроме Панченко — некому».
— Какие еще фразы Найденова помнятся?
— Фотографировали команду на поле. Я пристроился с краю, но Найденов с кем-то поменял местами: «Паня, ты со мной, в центре». А мы с ребятами успели накануне отметить победу шампанским. Встал рядышком, он принюхался, покачал головой: «Я-то думал, что купил в Москве локомотив-паровоз. Оказалось — вагон-ресторан...»
Парикмахер
Другой герой «Разговора по пятницам» — один из бывших руководителей ЦСКА Авалу Шамханов — успел и поиграть у Найденова, и поработать в его штабе.
— Вы же играли в Новороссийске у Найденова?
— О да!
— Историй мешок?
— Два мешка. Это еще половина выветрилась. Звал меня «борец за правду». Когда на установке 13 человек называл, все рукой рты прикрывали.
— Смех прятали?
— Ну да. А я из-за шифоньера выглядываю...
— Что за шифоньером делали?
— Прятался — Арсен если вдруг расчувствуется, целовать начинает. Прямо в губы. А я этого терпеть не мог. Так вот, высовываюсь, Найденов меня видит: «Что-то сказать хочешь, борец за правду?» — «Двое лишних в составе». — «Да что ты рассказываешь?! Я что, не знаю, кого выпускать?» Перечисляю тех, кого он назвал. Арсен подбоченился: «Так я ж пошутил!»
— Забавный человек.
— Он же, прежде чем тренером стать, работал парикмахером.
— Одно это прекрасно.
— Ну и терминология была из парикмахерского ремесла — на установке учил защитников: «Открылся клиент? Обслужите!» Играл у нас Шептицкий, еврей из Пицунды. Росточком с самого Арсена. Меня-то Найденов побаивался трогать, а этому доставалось после каждого матча. Но вот однажды хотел похвалить. Потрепал по плечу: «Сынок, ты сыграл неплохо, неплохо...» Тот расцвел.
— Но было продолжение?
— «Не плохо... А [ужасно]!»
Великий сказочник
А вот отрывок из интервью Валерия Овчинникова, знаменитого Бормана, который много лет возглавлял нижегородский «Локомотив» и считался одним из самых близких друзей Найденова.
— За давностью лет не хотите рассказать, как с Найденовым спасали друг друга от вылета?
— Ага, «спасали». Дома играем вничью, затем едем в Сочи — и снова ничья. При трехочковой системе. Вечером телевизор включаю, там разговор: «Опять расписали».
— А в 1993-м задержали прибытие на стадион пожарной машины, матч с «Жемчужиной» начали позже конкурентов — и сыграли как надо. С решающим голом на 93-й минуте.
— Это вам Найденов рассказал? Почему-то никто не помнит, как перед этим матчем мы победили Владикавказ — 1:0. Который рвался к медалям, не хватало лишь победы над нами... С «Жемчужиной» мы играли в минус 26. Последний тур, лед вместо поля. Игрок «Жемчужины» Игнатьев затормозил — так метров тридцать летел по этому льду. А Арсен Юльевич — великий сказочник. Да и корреспонденты из него Андерсена делают.
— Тогда вот еще байка про вас и Найденова. 1993-й, «Жемчужина» пробилась в высшую лигу. После матча с вашим «Локомотивом» Арсен Юльевич в коридоре спрашивает журналиста: «Как вам моя новая команда?»
— Ну-ну, очень интересно.
— Журналист отвечает: «Игра-то, по-моему, договорная». Тут Найденов увидал в коридоре вас и победно указал пальцем: «Я не хотел! Этот негодяй меня заставил!»
— Абсолютно в его стиле юмор. «Заставили» его. Покажите мне человека, который заставит Найденова сделать то, чего он не хочет. А вообще-то я стараюсь интервью не читать. Даже собственные. С корреспондентами мне сложно общаться. О каких-то вещах лучше молчать. Ушел я от темы?
Звонок
Ну и напоследок еще одна история — от бывшего президента «Ротора» Владимира Горюнова.
— Когда «Жемчужина» в Волгограде сгорела 0:7, Найденов выдал знаменитое: «Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы забили из офсайда...»
— А меня попрекал, что обошлись с ним нечестно. Дескать, раз договорились по случаю Дня Победы перенести матч из Сочи в Волгоград, мы должны были выиграть с разницей в один мяч. С чего он взял? Найденов был тот еще фантазер. Однажды звонит: «Это ты, Горюнов, член исполкома РФС?» Мы не первый день знакомы. Я догадался, что он свою игру затеял и по громкой связи нас кто-то слушает. Ладно, думаю, заряжай. А Найденов продолжает: «Что вы там творите? Зачем меня в сборную приглашаете?! В «Жемчужине» дел по горло...» Я в тон отвечаю: «Арсен Юльевич, кто ж, если не вы? С вашим-то опытом! Авторитетом! Не хотите главным — давайте консультантом».
— А Найденов?
— «Да, — вздыхает, — опытных тренеров в стране не осталось. Я да Костя Бесков». Через пару дней опять звонок: «Как здорово, что ты схавал! Я своих сочинских начальников встряхнул — все для команды сделали!»
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
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Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0