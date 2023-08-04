Тошич: «Акинфеев — главный козырь ЦСКА, у «Зенита» и «Спартака» таких вратарей нет»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Победа в Кубке России была очень важна для становления команды. Сейчас это коллектив, который почувствовал вкус победы и уверен в себе. Пусть многие игроки достаточно молоды, но они уже получили важный опыт и готовы решать самые серьезные задачи. Какой главный козырь у армейцев? Игорь Акинфеев. У «Зенита» и «Спартака» таких вратарей нет», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу после двух туров РПЛ, набрав 6 очков. «Спартак» расположился на втором месте с таким же количеством очков. ЦСКА занимает восьмую строчку, имея в своем активе 3 очка.