Масалитин: «Зениту» надо брать очки в матче с «Динамо»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о матче между «Зенитом» и «Динамо» в 3-м туре РПЛ.

«Что «Зенит» сейчас ищет свою игру, что «Динамо» перестраивается. В этом плане команды находятся в равных условиях. А так, конечно, побольше мастерства у игроков «Зенита». Плюс они играют дома. Понятно, что надо брать очки, поэтому преимущество будет на стороне питерцев», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» примет «Динамо» на «Газпром Арене» в воскресенье, 6 августа. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.