Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна в интервью Собака.ru прокомментировала отношения с мужем.

Ранее супруга 43-летнего российского специалиста призналась, что планирует усыновить темнокожего ребенка.

— Мы пережили сложный период, но спустя время, обнулив счетчики, как в компьютерной игре, просто перешли на новый уровень, — приводит слова Анны Собака.ru. — Предложение я получила в самолете по громкой связи из кабины пилота, когда летела в Тоскану дописывать книгу — и чуть не провалилась сквозь кресло от неожиданности. Раньше я была «за-мужем»: растворилась настолько, что потеряла себя. Мы много лет жили, пустив друг в друга корни, как сиамские близнецы, но когда ты чья-то часть, то сепарироваться усилием воли невозможно, ты требуешь, манипулируешь, контролируешь, определяешь свое счастье той «второй половиной», не задумываясь о том, кто же ты есть сам по себе. Когда я научилась жить без Сергея, преодолев депрессию, то почувствовала свою силу, у меня освободилось море энергии, которую я начала жадно аккумулировать в творчество — и меня понесло. Я начала петь, играть на гитаре, получила права на управление катером, стала фотографировать, серфить, снимать кино, открыла на Бали ресторан, стала совладельцем бренда одежды.

Я обрела автономность, возможность заниматься любимой работой, мы вернули себе душевный покой, уважая выбор и свободную волю друг друга, научились дружить, перестали ссориться вообще — поводы растворились в воздухе, исчезли сами собой. Я — Сережина связь с космосом, он моя — с землей. Сергей закончил школу с золотой медалью, он остался отличником и дальше по жизни: рациональный, в брюках с отглаженными стрелками, живущий в «правильной» прямоугольной матрице, но, глядя на меня, он, как ребенок, аккуратными, осторожными шагами пробует другую жизнь, и она ему нравится.

Супруга Семака хочет усыновить темнокожего ребенка