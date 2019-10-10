Супруга Семака хочет усыновить темнокожего ребенка

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна в интервью sobaka.ru призналась, что планирует снять документальный фильм по теме жестокого отношения к детям и расизма в странах третьего мира. Она также отметила, что планирует усыновить темнокожего ребенка.

— У меня есть еще одно намерение, связанное с этим проектом: путешествуя по миру, я планирую усыновить еще одного ребенка — знаю одно, что он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных, — приводит слова Анны Семак sobaka.ru . — Для меня все люди — братья. Серия моих документальных фильмов Hack The System, несмотря на важные, глубокие вопросы, поднятые на поверхность, не будет железобетонно-серьезной, в ней останется место и для юмора, я обожаю посмеяться.

Сергей и Анна воспитывают девятерых детей, из которых семь от совместного брака. 8 октября пара сыграла свадьбу в Италии.

Невероятная роскошь и эмоции. Красочная свадьба Сергея Семака в Италии