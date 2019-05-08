Сегодня, 8 мая, в Пресненском районном суде Москвы состоится оглашение приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Начало заседания – в 14.00 по московскому времени.
На входе в здание одного из операторов заставили дыхнуть – пахло алкоголем. Оказалось, что сзади стояла гражданская жена форварда "Зенита" Дарья Валитова, которая призналась, что пила валерьянку для успокоения нервов.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство.
Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. (Александр Рогулев)
Суд Кокорина и Мамаева: сегодня – приговор. Live!