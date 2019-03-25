Жена Кокорина верит в справедливость российского суда

Дарья Валитова, гражданская жена и мать ребенка нападающего "Зенита" Александра Кокорина, ответила на вопросы подписчиков в Инстаграме.

Она отметила, что верит в справедливость суда над ее супругом. Кокорин, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находится в СИЗО. Им и другим обвиняемым по делу инкриминируют статьи Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

- Не хотите ли вы обратиться в Европейский суд по делу Александра? - вопрос одного из подписчиков.

- Пока мы очень верим и надеемся на справедливость и адекватность нашего суда, - ответила Валитова в сториз.

- Как там Кирилл (брат Александра Кокорина. - прим. "СЭ")? С ним все хорошо?

- Саша говорит, что у него все ОК, не падает духом.

- Ты рассказываешь Саше о том, сколько людей в сети его поддерживают?

- Конечно! Ему это очень помогает. Мы благодарны каждому, спасибо, - отметила Валитова.

Один из пользователей назвал ее "хорошей женой", так как она не бросила мужа в беде. "Спасибо, конечно. Я, правда, не понимаю, почему это многих удивляет. Как по-другому возможно?", - ответила супруга игрока "Зенита".

Другой подписчик рассказал о сне, где Кокорина выпустили из СИЗО. "Надеюсь, вещий", - прокомментировала Валитова.

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