Жена Кокорина Дарья Валитова уехала на море перед судом по УДО

Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова выложила в Instagram серию публикаций со своего отдыха.

— Спасибо за выходные, — подписано фото с моря.

Напомним, завтра состоится рассмотрение ходатайств Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева об УДО. Оно пройдет в закрытом режиме.

Суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.