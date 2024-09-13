Жена Карпина: «Дочка в лень рождения сказала: «У меня одна мечта — чтобы приехал папа»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала, как дочка Даша сильно скучает по папе.

— Сборная улетела во Вьетнам, — приводит слова Карпиной Sport24. — А у дочки Даши 4 сентября был день рождения, ей исполнилось шесть. Я спросила: «Что ты хочешь в подарок»? А она ответила: «У меня одна мечта — чтобы приехал папа».

— Как жизненно.

— Детям тяжело понять, почему папа постоянно на работе. И почему папы каждый год нет на день рождения. Они маленькие и не мыслят материально.