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Семин: «У ЦСКА хорошая оборона, а у «Зенита» укомплектованы все позиции»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».

«Команды встретятся после большого перерыва. Интересно, как тренеры подготовили свои коллективы с учетом этой паузы. Посмотрим, как Николич и Семак справились с отъездом игроков в сборные. Так что в этом матче большая интрига, игра поможет нам сделать выводы. Очки сейчас нужны как ЦСКА, так и «Зениту». Так что я жду бескомпромиссный матч. У каждой команды свои козыри — на мой взгляд, у ЦСКА хорошая оборона, а у «Зенита» укомплектованы все позиции. Но у защитников ЦСКА есть больше слаженности», — цитирует Metaratings.ru Семина.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится в субботу, 14 сентября, на «ВЭБ Арене». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
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