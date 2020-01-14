Жамалетдинов отправился на сбор с «Уралом»
11:26
«Урал» отправился на первый учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба.
Екатеринбуржцы проведут сбор в кипрском Пафосе. Сам сбор продлится до 27 января.
На сбор отправились 26 футболистов «Урала», а также нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступавший ранее на правах аренды за польский «Лех», и Иван Селеменев, который в первой части сезона играл за болгарский «Дунав».
Ранее «СЭ» сообщал, что Жамалетдинов проведет сбор с «Уралом».
Дополнительная информация
http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/futbolisty-urala-otpravilis-na-pervyj-sbor20
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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