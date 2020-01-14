Жамалетдинов отправился на сбор с «Уралом»

«Урал» отправился на первый учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба.

Екатеринбуржцы проведут сбор в кипрском Пафосе. Сам сбор продлится до 27 января.

На сбор отправились 26 футболистов «Урала», а также нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступавший ранее на правах аренды за польский «Лех», и Иван Селеменев, который в первой части сезона играл за болгарский «Дунав».

Ранее «СЭ» сообщал, что Жамалетдинов проведет сбор с «Уралом».