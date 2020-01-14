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Жамалетдинов отправился на сбор с «Уралом»

11:26
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«Урал» отправился на первый учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба.

Екатеринбуржцы проведут сбор в кипрском Пафосе. Сам сбор продлится до 27 января.

На сбор отправились 26 футболистов «Урала», а также нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, выступавший ранее на правах аренды за польский «Лех», и Иван Селеменев, который в первой части сезона играл за болгарский «Дунав».

Ранее «СЭ» сообщал, что Жамалетдинов проведет сбор с «Уралом».

Дополнительная информация

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/futbolisty-urala-otpravilis-na-pervyj-sbor20

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