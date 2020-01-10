РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Зенит» вышел из отпуска и готовится к вылету в Катар

13:27
Теги:

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и начали прохождение трехдневного медосмотра, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Уточняется, что 13 января команда отправится в Катар на первые зимние тренировочные сборы. После 19 туров «Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков и опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на 10 очков.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 26478
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир