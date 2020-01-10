«Зенит» вышел из отпуска и готовится к вылету в Катар

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и начали прохождение трехдневного медосмотра, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Уточняется, что 13 января команда отправится в Катар на первые зимние тренировочные сборы. После 19 туров «Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков и опережая ближайшего преследователя «Краснодар» на 10 очков.