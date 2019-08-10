"Зенит" в гостях обыграл "Динамо" благодаря голам Дзюбы и Оздоева

"Зенит" победил "Динамо" в гостевом матче 5-го тура премьер-лиги (2:0). Голами отметились форвард Артем Дзюба и полузащитник Магомед Оздоев. На 80-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве - вторую желтую карточку получил хавбек Артур Юсупов.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:1)

Голы: Дзюба, 10 (0:1). Оздоев, 88 (0:2).

"Динамо" (Москва): Шунин (Лещук, 13), Паршивлюк, Шуньич, Рыков, Рауш, Шиманьски, Юсупов, Каборе, Панченко (Грулев, 63), Жоаузинью (Нжи, 46), Шейдаев.

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Сутормин (Жирков, 64), Оздоев, Барриос, Дриусси (Малком, 46), Дзюба, Азмун (Ригони, 90).

Предупреждения: Жоаузинью, 26. Оздоев, 35. Азмун, 39. Панченко, 56. Сутормин, 59. Рыков, 60. Юсупов, 69.

Удаление: Юсупов, 80 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Турбин (Дмитров). Воронцов (Ярославль), Богданов (Верея).

10 августа. Москва. Стадион "Динамо".

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