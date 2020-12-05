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«Зенит» — «Урал»: Азмун оформил хет-трик

20:35
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Форвард «Зенита» Сердар Азмун отметился голом в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

Иранский напдающий реализовал пенальти на 76-й минуте, оформив хет-трик, и сделал счет 5:0.

Зенит — Урал

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