«Зенит» сыграет с ЦСКА на сборе в Испании

На тренировочном сборе в Испании «Зенит» проведет товарищеский матч с ЦСКА. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

? «Зенит» сыграет с ЦСКА на «Газпром» — тренировочных сборах в Испании.



Матч с московской командой пройдет в Бенидорме 9 февраля и начнется в 16:00 по петербургскому времени.



Информация о трансляции будет опубликована дополнительно. pic.twitter.com/StT9FXDwTS — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 20, 2020

Матч состоится в Бенидорме 9 февраля и начнется в 16.00 по московскому времени. «Зенит» лидирует в чемпионате России, имея 45 очков в 19 играх. У ЦСКА 34 очка и четвертое место.