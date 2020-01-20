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«Зенит» сыграет с ЦСКА на сборе в Испании

12:04
«Зенит» сыграет с ЦСКА на сборе в Испании. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит» сыграет с ЦСКА на сборе в Испании. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На тренировочном сборе в Испании «Зенит» проведет товарищеский матч с ЦСКА. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Матч состоится в Бенидорме 9 февраля и начнется в 16.00 по московскому времени. «Зенит» лидирует в чемпионате России, имея 45 очков в 19 играх. У ЦСКА 34 очка и четвертое место.

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