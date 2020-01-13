«Зенит» прилетел в Катар на первый сбор
18:31
«Зенит» прилетел в Катар на первый учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный Twitter клуба.
Команда будет тренироваться в Дохе с 13 по 25 января.
На месте! ?? #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/PTZrIJjpCc— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 13, 2020
В составе первой команды полузащитник Леон Мусаев, который большую часть сезона провел в «Зените-2», а также форварды Александр Кокорин и Малком, которые до этого работали по индивидуальной программе.
Полный состав «Зенита» на сбор — здесь.
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