«Зенит» прилетел в Катар на первый сбор

«Зенит» прилетел в Катар на первый учебно-тренировочный сбор, сообщает официальный Twitter клуба.

Команда будет тренироваться в Дохе с 13 по 25 января.

В составе первой команды полузащитник Леон Мусаев, который большую часть сезона провел в «Зените-2», а также форварды Александр Кокорин и Малком, которые до этого работали по индивидуальной программе.

Полный состав «Зенита» на сбор — здесь.