«Зенит» поздравил Ерохина с днем рождения

«Зенит» поздравил полузащитника Александра Ерохина с днем рождения. Сегодня, 13 октября, футболисту исполнилось 34 года.

Хавбек выступает в питерском клубе с 2017 года. За это время он провел 146 матчей за команду, забив 31 гол.

Клуб из Санкт-Петербурга занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 11 туров.