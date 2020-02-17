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«Зенит» подтвердил уход Кокорина в «Сочи» на правах аренды

16:58
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит».
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит».
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«Зенит» и «Сочи» достигли трансферного соглашения о переходе нападающего Александра Кокорина на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако в дальнейшем информацию о трансфере опроверг агент игрока. О сделке позднее сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. После этого стало известно, что форвард отказывается от перехода, за что его сослали в «Зенит-2». 13 февраля агент Александра подтвердил аренду. На следующий день были опубликованы фотографии Кокорина в расположении «Сочи» и в тренировочной экипировке клуба.

Кокорин присоединился к «Зениту» 30 января 2016 года. В составе сине-бело-голубых он провел 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 результативных передач, а также стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-02-17-aleksandr-kokorin-prodolzhit-sezon-v-sochi.htm

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