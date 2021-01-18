«Зенит» поддерживает изменение формата РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» прокомментировал возможность изменения формата проведения Премьер-лиги.

«Да, мы поддерживаем подход об увеличении ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорит об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают — это очевидно. Будем работать», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее в СМИ была информация, что есть два варианта проведения турнира, в обоих предусматривается участие 24 клубов, но элитная часть РПЛ будет состоять из 12.

(Владислав Флегонтов).