«Зенит» поддерживает изменение формата РПЛ
13:54
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» прокомментировал возможность изменения формата проведения Премьер-лиги.
«Да, мы поддерживаем подход об увеличении ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорит об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают — это очевидно. Будем работать», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее в СМИ была информация, что есть два варианта проведения турнира, в обоих предусматривается участие 24 клубов, но элитная часть РПЛ будет состоять из 12.
(Владислав Флегонтов).
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