17:47 15 мая | Футбол — РПЛ

"Зенит" опубликовал видео о пути команды к чемпионству

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"Зенит" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, в котором показал путь команды к чемпионству в сезоне-2018/19. В ролике присутствуют кадры из различных матчей, а также празнование победы в премьер-лиге в раздевалке после игры 28-го тура против ЦСКА (3:1). 

Напомним, "Зенит" после 28 туров набрал 61 очко. 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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