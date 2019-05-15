"Зенит" опубликовал видео о пути команды к чемпионству

"Зенит" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, в котором показал путь команды к чемпионству в сезоне-2018/19. В ролике присутствуют кадры из различных матчей, а также празнование победы в премьер-лиге в раздевалке после игры 28-го тура против ЦСКА (3:1).

Напомним, "Зенит" после 28 туров набрал 61 очко.

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