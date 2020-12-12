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«Зенит» — «Динамо»: Дзюба открыл счет

19:16
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Он открыл счет на 14-й минуте — 1:0.

После навеса в штрафную бело-голубых Роман Евгеньев не смог выбить мяч и Дзюба воспользовался ошибкой соперника.

Зенит — Динамо

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