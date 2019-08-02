"Зенит" будет платить "Барселоне" за Малкома пять лет, у клуба нет никаких проблем с финансовым fair play

Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина в интервью РИА "Новости" поделилась подробностями трансфера нападающего "Барселоны" Малкома, а также заверила, что у клуба нет проблем с финансовым fair play.

Испанская команда объявила, что получит за 22-летнего бразильца 40 миллионов евро плюс 5 в качестве бонусов, а также процент с последующей продажи футболиста.

– Трансфер Малкома – один из самых дорогих в истории "Зенита". Как клуб планирует вписаться в требования финансового fair play?

– С финансовым fair play никаких проблем нет: клуб действует строго в его рамках. С данным трансфером вообще все просто: расходы по нему будут осуществляться в пятилетнем периоде. Также этим летом "Зенит" покинули 12 игроков и пополнили на данный момент 4 новичка, включая двух воспитанников. Работа по обновлению состава будет продолжаться, но все понимают, что соблюдение баланса является необходимым условием развития клуба.

Клуб финансово устойчив, наша выручка в год составляет более 12 миллиардов рублей и от сезона к сезону наблюдается положительная динамика роста доходов. В прошлом сезоне она составила около 20 процентов, и это сопоставимо с показателями европейских клубов. "Зенит" обладает высоким коммерческим потенциалом и развивает свою коммерческую деятельность по разным направлениям. В первую очередь – это новый стадион, который уже сейчас стал одной из самых посещаемых арен в Европе и точкой роста коммерческой доходности клуба. С другой стороны, спортивный результат и премиальные от участия в европейских турнирах также работают на увеличение доходов.

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