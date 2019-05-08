Вердикт суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева будет объявлен сегодня, 8 мая. Заседание в Пресненском суде Москвы начнется в 14.00 по московскому времени.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара"​ Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство.

Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: сегодня - приговор. Live!