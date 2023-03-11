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Защитник «Урала» Бевеев: «Зимой мне не было предложений. Сейчас мы все вместе думаем о других целях»

Алина Савинова
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев ответил на вопрос о возможном переходе в более статусный клуб.

«Зимой мне не было предложений. Чувствую ли, что готов на повышение? Я играю в футбол, мы тренируемся, чтобы кто-то заметил, чтобы команда выигрывала. Все вместе думаем о других целях, потому что были внизу турнирной таблицы, и это нужно удержать и не упасть туда, откуда вылезли», — приводит Sport24 слова Бевеева.

27-летний защитник выступает за «Урал» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей за команду в РПЛ и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-11-beveyev-zimoy-ko-mne-ne-bylo-predlozheniy-dumayem-o-drugikh-tselyakh-uralu-nuzhno-ne-upast-tuda-otkuda-vylezli
Футбол
ФК Урал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
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11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
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