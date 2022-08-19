Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:36

Виллиан Роша согласен на переход в ЦСКА

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша согласился подписать контракт с ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Ранее интерес ЦСКА к игроку подтвердил агент Роши.

27-летний защитник выступает за португальский клуб с июля 2019 года. В текущем сезоне Роша провел 2 матча за «Портимоненсе» и не отличился результативными действиями.

Контракт бразильца с португальским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Источник: https://metaratings.ru/news/villian-rosha-dal-soglasie-na-pereezd-v-tsska-1339352/
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если каждый день ходить пешком по лестнице
«МЮ» — и точка. Криштиану Роналду не нужен «Манчестер Юнайтед», но вынужден остаться
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
И.о. спортивного директора «Торпедо» стал 23-летний сын председателя совета директоров клуба
Брызгалов рассказал, способен ли кто-то навязать борьбу «Зениту»
РПЛ, таблица переходов: Дзюба уехал в Турцию, «Спартаку» интересны футболисты «Крыльев»
Брызгалов — о Григории Иванове: «Вспыльчивый, но отходит быстро»
Бывший защитник «Спартака» Брызгалов: «Карпин для меня — топ-тренер!»
Брызгалов объяснил, что не получилось у Эмери в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци: «Ваноли сделал в «Спартаке» максимум возможного!»

Брызгалов: «Против Иньесты и Хави хватило 20 минут, чтобы устать»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости