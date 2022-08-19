Виллиан Роша согласен на переход в ЦСКА
Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша согласился подписать контракт с ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.
Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.
Ранее интерес ЦСКА к игроку подтвердил агент Роши.
27-летний защитник выступает за португальский клуб с июля 2019 года. В текущем сезоне Роша провел 2 матча за «Портимоненсе» и не отличился результативными действиями.
Контракт бразильца с португальским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
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|
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|
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