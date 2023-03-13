Защитник «Пари НН» Баньяк поделился воспоминаниями о «Барселоне»

Камерунский защитник «Пари НН» Франк Баньяк поделился воспоминаниями о «Барселоне».

«Непросто покинуть свою страну в 12 лет и попасть в совершенно новую культуру, к незнакомым людям. Но я вжился быстро — сам не знаю как. Будто я родился в «Барсе». Вблизи видел великих игроков вроде Роналдиньо, это стало нормой. Мы жили прямо рядом с полем, где тренировалась первая команда. После занятия я мог поболтать с Роналдиньо или пойти в раздевалку с Самюэлем Это'О. А когда тренировка начиналась, я бежал с урока, как правило, испанского, и прилипал к окну», — приводит слова Баньяка Sport24.

27-летний камерунец является воспитанником академии «Барселоны». Он провел 43 матча за вторую команду каталонцев. Баньяк перебрался в «Пари НН» в январе этого года на правах аренды из «Кайрата».