Защитник «Краснодара» Коста поделился первыми впечатлениями от России

Защитник «Краснодара» Диего Коста поделился первыми впечатлениями от жизни в России.

25-летний бразилец перешел в российскую команду из «Сан-Паулу» в июле 2024 года.

«Мне очень нравится находится в России, чувствую себя здесь прекрасно. Уже постепенно адаптируюсь к команде, городу. Все отлично», — приводит «РБ Спорт» слова Косты.

Диего Коста провел 6 матчей за «Краснодар» и не отличился результативными действиями.

Контракт футболиста с «быками» действует до конца июня 2029 года.