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Нападающий «Краснодара» Кобнан: «Хотелось бы стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан заявил, что хотел бы побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.

«Да, мне хотелось бы стать лучшим бомбардиров в этом сезоне РПЛ, но посмотрим. Все может быть», — приводит «РБ Спорт» слова Кобнана.

В сезоне-2024/25 Кобнан принял участие в 8 матчах «Краснодара» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Зенит – Спартак
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Факел – Оренбург
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Кр. Советов – Пари НН
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