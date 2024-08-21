Нападающий «Краснодара» Кобнан: «Хотелось бы стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан заявил, что хотел бы побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.

«Да, мне хотелось бы стать лучшим бомбардиров в этом сезоне РПЛ, но посмотрим. Все может быть», — приводит «РБ Спорт» слова Кобнана.

В сезоне-2024/25 Кобнан принял участие в 8 матчах «Краснодара» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.