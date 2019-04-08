Защита Мамаева обжаловала продление ареста

Защита футболиста Павла Мамаева обжаловала продление ареста. Об этом сообщил адвокат Игорь Бушманов. Пресненский суд Москвы на прошлой неделе продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему "Зенита" Александру Кокорину и Мамаеву.

– Излишне жесткое решение суда о дальнейшей мере пресечения и ее длительном сроке применения считаю необоснованным и несправедливым, – приводит РИА Новости текст апелляционной жалобы. – Оно не соответствует не только требованиям статьи 7 УПК РФ, но и общественно-политическим тенденциям, направленным на дальнейшую организацию мер процессуального пресечения и исключения случаев безосновательного применения строжайшей из них, как в рассматриваемом деле.