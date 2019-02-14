Замглавы ФСИН: "Мамаев уже все осознал и раскаялся"

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил "СЭ", что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев уже осознал, что совершил и раскаялся.

– То, что Мамаев не сломался и держится, это очень хорошо, – сказал Максименко. – Мне кажется, он уже осознал все, что совершил, раскаялся, переживает. Главное, чтобы человека не загнобили. Чтобы он вышел не подавленным человеком, а нормальным и какую-то пользу принес. Рано или поздно его срок закончится. Я сегодня болел за Мамаева. (Александр Рогулев)

Напомним, что сегодня в СИЗО-2 "Бутырка" состоялся футбольный матч, который завершился победой "Желтых" над "Зелеными" со счетом 8:7. Павел отыграл по тайму за каждую из команд, за "Желтых" забил три мяча, в составе "Зеленых" – четыре.

Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким находятся под стражей в "Бутырке" с октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. Суд дважды продлевал срок их ареста, последний раз – до 8 апреля.