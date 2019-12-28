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«Зачем ехать в Европу, если она и так рядом». «Рубин» выложил видео о переходе Игнатьева

11:06
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«Рубин» представил видео о переходе форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева в казанский клуб.

— Я считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу. Но зачем ехать в Европу, если она и так рядом, — сказал Игнатьев в ролике.

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