«Зачем ехать в Европу, если она и так рядом». «Рубин» выложил видео о переходе Игнатьева
11:06
«Рубин» представил видео о переходе форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева в казанский клуб.
— Я считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу. Но зачем ехать в Европу, если она и так рядом, — сказал Игнатьев в ролике.
Иван Игнатьев — игрок «Рубина» ? pic.twitter.com/j7XIRZewvD— «Рубин» Казань (@fcrk) December 28, 2019
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