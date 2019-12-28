«Зачем ехать в Европу, если она и так рядом». «Рубин» выложил видео о переходе Игнатьева

«Рубин» представил видео о переходе форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева в казанский клуб.

— Я считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу. Но зачем ехать в Европу, если она и так рядом, — сказал Игнатьев в ролике.