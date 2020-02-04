Юрий Семин: «Нужно находить общий язык, чтобы болельщики не уходили с матчей»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о фанатах.

— Не кажется, что сейчас фанатская среда становится более агрессивной?

— Согласен.

— В Туле, например, они просто встали во время матча и ушли с трибун. Что ощутили?

— К болельщикам должно быть правильное отношение. Мы играем для них, нужно находить общий язык, чтобы они не уходили. Без этого никак.

— То есть болельщик всегда прав?

— Никто не бывает прав всегда. Но между нами должны быть хорошие взаимоотношения. Я всегда говорил им: «Вы свою агрессию передайте игрокам на 90 минут. Пусть они чувствуют ваши эмоции. А когда выйдете со стадиона — спокойно проанализируйте игру и идите домой, получив удовольствие. Или сыграйте с фанатами противников товарищеский матч». Я не приветствую драки между болельщиками и мат. Мне нравится то, что происходит в Барселоне. Я был на игре «Барселоны» с «Челси», когда каталонцы весь матч сидели на воротах лондонцев, но в итоге проиграли. Болельщики страстно поддерживали своих до последней минуты. А после финального свистка радостные англичане пошли в одну сторону, грустные испанцы — в другую. Никто никого не терроризировал.

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