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Юрий Семин: «Локомотив» выйдет из отпуска 14 января»

13:13
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, когда у футболистов команды закончится отпуск.

— Команда выйдет из отпуска 14 января. Далее будет двухнедельный сбор в Марбелье, а потом примем участие в турнире в Катаре, — приводит слова Семина РИА Новости.

«Локомотив» проведет последний матч перед паузой 11 декабря в Лиге чемпионов против «Атлетико».

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