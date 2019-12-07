Юрий Семин: «Локомотив» выйдет из отпуска 14 января»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, когда у футболистов команды закончится отпуск.

— Команда выйдет из отпуска 14 января. Далее будет двухнедельный сбор в Марбелье, а потом примем участие в турнире в Катаре, — приводит слова Семина РИА Новости.

«Локомотив» проведет последний матч перед паузой 11 декабря в Лиге чемпионов против «Атлетико».