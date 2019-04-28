Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России против "Енисея". Встреча пройдет сегодня, 28 апреля, начало – в 14.00 (мск).

– Крыховяк в обороне? Много травм, поэтому он играет здесь. Очень доволен его игрой. Подготовка? Она отличается, игрокам нужно почаще объяснять, что три очка везде одинаковые с любыми соперниками. "Енисей" со "Спартаком" провел очень хороший матч, если бы не удаление, то еще не ясно, какой был бы результат, – сказал Семин.

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