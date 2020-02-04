Юрий Семин: «Алексей Миранчук может играть в любой европейской топ-команде»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» заявил, что клуб не желает продавать братьев Миранчуков. В зимнее трансферное окно «Милан» хотел взять Алексея в аренду с правом выкупа — «железнодорожники» ответили отказом.

— Сейчас ему предстоит чемпионат Европы. Ради национальной сборной, дальнейшей карьеры, считаю, Алексей и Антон должны остаться в «Локомотиве». Нельзя рекламировать, что мы продаем Миранчуков!

— Почему?

— Потому что мы занижаем их стоимость. Что подумают люди? Лучшие игроки, а клуб, который борется за самые высокие места, их пытается продать? Что вообще происходит? Не надо их рекламировать. Поверьте, за ними придут. Хорошее предложение само их найдет. Всему свое время.

— На ваш взгляд, Алексей Миранчук сопоставим по своему уровню с Александром Головиным?

— Я не хочу их сравнивать. Они немного разные. Повторяю, Алексей может играть в любой команде.

— В любой европейской топ-команде?

— В любой.

Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»