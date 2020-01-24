Юрий Ковтун: «Были всегда на связи с Парфеновым, он озвучил интерес работать вместе»
08:43
Тренер «Урала» Юрий Ковтун рассказал о работе в екатеринбургском клубе.
— Мы изначально общались, были всегда на связи с Дмитрием Парфеновым, — сказал . В процессе бесед был интерес ко мне — мы знаем друг друга по работе в «Тосно». Он озвучил интерес работать вместе, я согласился.
Весь тренерский штаб действительно профессионален. Мелочей здесь не может быть, все досконально разбирается, подсчитывается.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...