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Юрий Ковтун: «Были всегда на связи с Парфеновым, он озвучил интерес работать вместе»

08:43
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Тренер «Урала» Юрий Ковтун рассказал о работе в екатеринбургском клубе.

— Мы изначально общались, были всегда на связи с Дмитрием Парфеновым, — сказал . В процессе бесед был интерес ко мне — мы знаем друг друга по работе в «Тосно». Он озвучил интерес работать вместе, я согласился.

Весь тренерский штаб действительно профессионален. Мелочей здесь не может быть, все досконально разбирается, подсчитывается.

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