Йордан Осорио: «Хотел бы остаться в Санкт-Петербурге. Но мне надо играть»
Защитник «Зенита» Йордан Осорио после медосмотра рассказал о том, как провел зимние каникулы, а также о ситуации со своим контрактом, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.
— Как провели отпуск?
— Хорошо. Я был в Венесуэле вместе со своей семьей.
— Какие у вас цели на этот год?
— У меня большие планы со сборной и с «Зенитом». В этом году Кубок Америки, а также старт отборочного турнира чемпионата мира. С «Зенитом» хочется играть побольше в этом году.
— Вам нравится такой длинный перерыв? Или уже хочется играть?
— Отпуск очень важен, ведь ты можешь уделить время близким. Но если нужно было бы играть, я бы играл.
— Как оцениваете шансы на чемпионство? Отрыв велик.
— У нас отрыв десять очков, но наши конкуренты тоже хорошо готовятся к выполнению поставленных целей.
— Обсуждали контракт с «Порту» и «Зенитом»?
— Пока не общались. У меня год аренды в Санкт-Петербурге, давайте сначала завершим его.
— А вы сами где хотите?
— Для начала мне надо играть. А так мне нравится здесь, и я хотел бы остаться.