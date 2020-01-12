Йордан Осорио: «Хотел бы остаться в Санкт-Петербурге. Но мне надо играть»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио после медосмотра рассказал о том, как провел зимние каникулы, а также о ситуации со своим контрактом, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Как провели отпуск?

— Хорошо. Я был в Венесуэле вместе со своей семьей.

— Какие у вас цели на этот год?

— У меня большие планы со сборной и с «Зенитом». В этом году Кубок Америки, а также старт отборочного турнира чемпионата мира. С «Зенитом» хочется играть побольше в этом году.

— Вам нравится такой длинный перерыв? Или уже хочется играть?

— Отпуск очень важен, ведь ты можешь уделить время близким. Но если нужно было бы играть, я бы играл.

— Как оцениваете шансы на чемпионство? Отрыв велик.

— У нас отрыв десять очков, но наши конкуренты тоже хорошо готовятся к выполнению поставленных целей.

— Обсуждали контракт с «Порту» и «Зенитом»?

— Пока не общались. У меня год аренды в Санкт-Петербурге, давайте сначала завершим его.

— А вы сами где хотите?

— Для начала мне надо играть. А так мне нравится здесь, и я хотел бы остаться.